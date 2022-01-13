中国工艺美术大师郭爱和：艺心筑梦乡村振兴 画里留住美丽乡愁

初秋时节的伏牛山深处依然郁郁葱葱，风景秀美。雨中，位于洛宁县罗岭乡前河村的自然村花树凹云雾缭绕、层峦叠嶂，宛如一幅美丽的画卷。

爱和小镇花海

初秋时节的伏牛山深处依然郁郁葱葱，风景秀美。雨中，位于洛宁县罗岭乡前河村的自然村花树凹云雾缭绕、层峦叠嶂，宛如一幅美丽的画卷。

漫步这里，山间芳树遍植，花谷梯田蔓延，传统民房、窑洞、红灯笼点缀其间，以陶缸、三彩为基础的创意作品随处可见，这个偏僻的小山村变身“爱和小镇”，俨然一副乡村艺术公园的模样。

这一切，出自郭爱和之手。日前，中国轻工业联合会公布第八届中国工艺美术大师名单，郭爱和榜上有名，成为洛阳首位中国工艺美术大师。

从艺三十多年，创作三彩釉画上千幅，在国际、国内荣获各类奖项百余项，郭爱和的艺术追求，与乡村振兴产生了美妙的共鸣。

在花树凹村，传统村落与现代“陶”源，文化艺术与乡村振兴，因为郭爱和，完美融合在一起。