洛阳今日多云局地有阵雨 气温18℃到27℃

今天白天，洛阳全区多云，局地有短时小阵雨，东北风2级到3级，气温18℃到27℃。

近日，洛城天高云淡，空气质量优良，城市景观清新亮丽，给人们带来好心情

随着节气更迭，时序推移，夏去秋来，今年的高温天已与我们说再见。回望今夏，“河南热成了可南”“洛阳热成了各阳”等话题频繁“出圈”。近日，省气象台梳理数据，看看今年夏天河南有多热。

数据显示，今年夏天，河南多地经历了足以载入史册的高温，今年的高温具有强度大、持续时间长、范围广、极端性强等特点，全省1/3的地方都闯进了自1951年以来历史最高气温纪录“三甲”，其中许昌以42.1℃突破最高气温历史极值。

河南今夏高温持续时间有多长？盘点气象大数据可以发现，漯河、平顶山、郑州、信阳、许昌、洛阳6个城市都突破了当地高温日数年极值，今夏高温日数最多的漯河，一个夏天竟然有55天都出现了35℃以上的高温。洛阳今夏高温日数是29天，最长连续高温日数为10天。

此外，今夏河南的高温“出勤率”极高，堪称“劳模”，每天来得早走得晚，白天兢兢业业冲击40℃，晚上恋恋不舍，最低气温超过30℃很常见。有网友调侃：“晚上睡觉都靠空调续命，电风扇都热成了电吹风。”

昨天，省气候中心发布9月气候总趋势。在降水量方面，预计三门峡、洛阳、济源、焦作，以及南阳、平顶山和郑州3个城市的北部，安阳、鹤壁和新乡3个城市的西部偏多零至二成，其他地区偏少零至二成。在平均气温方面，预计安阳、濮阳、鹤壁、新乡、焦作、济源、三门峡、洛阳、郑州，以及开封和平顶山两个城市的北部偏低0℃至1℃，其他地区偏高0℃至1℃；豫西在17.5℃至20.5℃，豫南在22℃至23.5℃，其他地区在20.5℃至22℃。

根据最新气象资料分析，未来一周，受冷空气扩散、副高南退和高空低槽的共同影响，周前期我市云系较多，局地有短时小阵雨；周中、后期天气晴好。来看看今明两天天气情况。今天白天，洛阳全区多云，局地有短时小阵雨，东北风2级到3级，气温18℃到27℃；今天夜里到明天白天，洛阳全区多云间阴天，局地有短时小阵雨，偏北风2级到3级，气温18℃到28℃。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远/文 张光辉/图 通讯员 郭铭博）