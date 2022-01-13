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伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部关于对全域实行分类管理的通告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 伊川县人民政府网站 2022.09.02 07:44

　　伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部关于对全域实行分类管理的通告

　　2022年9月1日，我县确诊1例新冠肺炎无症状感染者。根据国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》和省相关规定，经市疫情防控指挥部同意，县疫情防控指挥部决定自通告公布之日起，对伊川县全域划分为高中低风险区，实行分类管理，落实相应管控措施。

　　一、高风险区

　　1.金瑞龙城A区

　　2.杜康大道北段西侧431号—483号

　　二、中风险区

　　1.杜康大道553号

　　2.人民东路82号

　　3.人民中路21号

　　4.兴华南街21号、25号

　　5.大同巷与兴华南街交叉口东女装店

　　6.大同巷与民主街交叉口型男生活馆

　　三、低风险区

　　伊川县除高、中风险区外的其他区域。

　　高风险区实行“足不出户、上门服务”管理，中风险区实行“人不出区、错峰取物”管理，低风险区实行“个人防护、避免聚集”管理。

　　2022年9月1日
[ 责任编辑：潘亮 ]
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