2022年9月1日，伊川县确诊1例新冠肺炎无症状感染者。根据国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》和省相关规定，经市疫情防控指挥部同意，县疫情防控指挥部决定自通告公布之日起，对伊川县全域划分为高中低风险区，实行分类管理，落实相应管控措施。 伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部关于对全域实行分类管理的通告 2022年9月1日，我县确诊1例新冠肺炎无症状感染者。根据国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》和省相关规定，经市疫情防控指挥部同意，县疫情防控指挥部决定自通告公布之日起，对伊川县全域划分为高中低风险区，实行分类管理，落实相应管控措施。 一、高风险区 1.金瑞龙城A区 2.杜康大道北段西侧431号—483号 二、中风险区 1.杜康大道553号 2.人民东路82号 3.人民中路21号 4.兴华南街21号、25号 5.大同巷与兴华南街交叉口东女装店 6.大同巷与民主街交叉口型男生活馆 三、低风险区 伊川县除高、中风险区外的其他区域。 高风险区实行“足不出户、上门服务”管理，中风险区实行“人不出区、错峰取物”管理，低风险区实行“个人防护、避免聚集”管理。 2022年9月1日