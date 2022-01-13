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伊川县发现1例新冠肺炎无症状感染者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 伊川县人民政府网站 2022.09.01 17:13

关于我县发现1例新冠肺炎无症状感染者的情况通报

　　2022年8月31日，伊川县在31类重点人群例行核酸检测中发现1例新冠肺炎初筛阳性人员，我县立即启动应急机制，迅速开展流调、检测、隔离、消杀等相关工作。现将有关情况通报如下：

　　无症状感染者，女，23岁，现居住地为伊川县城关街道金瑞龙城小区，工作单位为某口腔诊所，9月1日，经市疾控中心复核研判，被判定为新冠肺炎无症状感染者。

　　目前，相关流调工作正在进行，并按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》的要求，对排查出的密接和次密接人员均已落实相应管控措施，对其居住地和活动场地实施封闭管理。伊川县已在全县范围内开展全员核酸检测。

　　请广大群众及时关注官方权威发布，不信谣、不传谣，并做好个人日常防护，科学戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集，保持安全社交距离。如出现发热、咳嗽、腹泻等症状，应做好防护措施，尽快到定点医疗机构发热门诊就诊。

　　伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部

　　2022年9月1日
[ 责任编辑：唐好优 ]
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