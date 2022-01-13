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整体书院式布局、共享交流空间多……来看看新开建的吉庆学校最新进度
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.01 17:58

　　刚开工建设的吉庆学校持续加快施工进度，地下区域土方工程量完成超三成。1日，记者从河南省安装集团获悉，该集团承建的吉庆学校正在紧锣密鼓建设中，预计今年年底前主体封顶，打造一座书院式理念布局的现代化高中。

　　今年8月22日，洛阳首批7所现代化高中集中开建。当时的开工仪式就在吉庆学校项目工地举行。按照规划，吉庆学校位于伊滨区职教园区，占地面积167亩，总建筑面积7.75万平方米，是一所规模为60班额的高中，满足3000名全寄宿学生入住需求。

　　据介绍，自吉庆学校开工后，面对工期紧、任务重等困难，抽调了精兵强将组建项目指挥部，全要素保障，高标准实施，安排长螺旋桩基机等各类工程设备全面进场施工，已经完成学校地下区域30%的土方工程量，正在进行学校宿舍楼场地平整。同时，项目工地已完成现场通电、通水、通路及办公区、生活区的搭建，并配套了备用发电机组，开足马力加快项目建设进度。

　　作为我市今年首批集中开工的高中之一，吉庆学校备受社会各界瞩目。该学校的建设风格及功能布局有哪些特色亮点？据介绍，按照“园中有院、院中有园”的设计理念，教学区、生活区采用书院式组团，各组团分别围合出方形内庭，结合立体园林设计，形成园林中有书院、书院中有园林的空间布局。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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