洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

交通物流行业看过来 洛阳启动这项业务助企纾困
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.01 16:05

　　8月31日，洛阳举行交通物流行业助企纾困“运通贷”宣传暨政企银对接工作座谈会。

　　“运通贷”是河南省针对交通物流行业推出的可靠信贷产品。会上，业内人士介绍“运通贷”申请流程，与企业面对面开展问询交流和政策答疑。

　　背景

　　座谈会上，中国邮政储蓄银行洛阳市分行现场与洛阳德恒物流有限公司签订389.8万元授信合同。

　　今年7月21日，河南省启动交通运输“运通贷”业务。“运通贷”是由省交通运输厅、省财政厅、中国人民银行郑州中心支行等联合有关金融机构，共同为交通物流企业设计的专项信贷产品。

　　近年来，洛阳交通物流业发展面临严峻形势。“运通贷”业务启动后，洛阳积极协调开展业务，目前已批准提供2亿元贷款。眼下，全市有贷款意向的交通物流企业达140余家。

　　申请范围及条件

　　●道路货物运输企业和物流配送企业

　　条件：使用4.5吨以上普通货运车辆的道路运输企业，应具有交通运输主管部门核发的《道路运输经营许可证》，提供近三年自有货运车辆数及车辆车牌和车辆行驶证；使用4.5吨以下普通货运车辆的道路运输企业，应具有营业执照和车辆行驶证；中小微快递企业，应具有邮政快递管理部门(含分支机构)核发的《快递业务经营许可证》。

　　●个体工商户和个体普通货运车辆车主

　　条件：使用4.5吨以上普通货运车辆的，应具有车辆行驶证、道路运输证、驾驶证、从业资格证、车辆购置合同；使用4.5吨及以下普通货运车辆的，应具有驾驶证、车辆行驶证、车辆购置合同。

　　注意事项

　　●贷款用途

　　主要用于困难时期经营支出、置换经营车辆购置贷款等。

　　●支持银行

　　共7家：中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮储银行。

　　●额度、利率、期限

　　中国人民银行拿出1000亿元额度，收取7家支持银行1.75%的利率，此项政策执行至2022年末；目前，我市已批准“运通贷”注入200万资金；未来按照不低于本地贷款需求总额的1%向“资金池”注资的原则，提供2亿元贷款支持。

　　贷款期限是1年，可延期1次(期限1年，利率不变)；

　　●贷款方式

　　银行直贷模式：符合条件的企业直接联系银行申请贷款。

　　“政银担”合作模式：由省交通运输厅与各省辖市交通运输主管部门按照比例筹集资金，建立“交通物流贷专项资金池”，委托中原再担保集团统一管理，专项用于对“交通物流贷”合作担保机构融资担保项目进行风险补偿和保费补贴。

　　●贷款发放

　　采取“先贷后借”直达机制：金融机构先给符合条件的企业、个体工商户和货车司机发放贷款，后向中国人民银行申请资金。

　　温馨提示

　　针对“运通贷”业务，市交通运输局已开通服务热线：0379-63481854，有需要的企业和个人可电话咨询。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵飞虎 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
    红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
    红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
        天凉好个秋，美食伴左右。天凉时，没有什么比喝一碗热乎的红豆丸子汤更暖胃了，香甜软糯的口感保证让您一口...
  • ·城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
  • ·葵花绚烂 美景连连
  • ·走近班沟遗址 穿越丝路时空
    		•
    		 
    新闻排行
  • 关于2022年中秋节放假安排的通知
  • 男子捡到他人手机 一个月内盗刷58笔
  • 开学啦！洛阳各学校花式欢迎“神兽”归笼
  • 洛阳首届人才招聘夜市人气爆棚
  • 洛阳：“红利”变“活力” 精准助企稳...
  • 扫码进群可领“冰墩墩”？多人共被诈...
  • 洛阳惠中生物：研发生物疫苗 填补国内...
  • 记者跑腿：居民医保门诊统筹定点管理 ...
  • 社区庭院微改造 提升居民幸福感
  • “理响洛城”党的创新理论基层宣讲活...
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    夹马营社区养老服务中...
    洛阳卡瑞起重：加快智...
    涧西区西苑路实验小学...
    涧西区长安路一社区：...
    精彩热帖

    韭菜花开

    秋初之开元湖

    蓝天白云下的定鼎门

    秋日晨光
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605