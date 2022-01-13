交通物流行业看过来 洛阳启动这项业务助企纾困

8月31日，洛阳举行交通物流行业助企纾困“运通贷”宣传暨政企银对接工作座谈会。

8月31日，洛阳举行交通物流行业助企纾困“运通贷”宣传暨政企银对接工作座谈会。

“运通贷”是河南省针对交通物流行业推出的可靠信贷产品。会上，业内人士介绍“运通贷”申请流程，与企业面对面开展问询交流和政策答疑。

背景

座谈会上，中国邮政储蓄银行洛阳市分行现场与洛阳德恒物流有限公司签订389.8万元授信合同。

今年7月21日，河南省启动交通运输“运通贷”业务。“运通贷”是由省交通运输厅、省财政厅、中国人民银行郑州中心支行等联合有关金融机构，共同为交通物流企业设计的专项信贷产品。

近年来，洛阳交通物流业发展面临严峻形势。“运通贷”业务启动后，洛阳积极协调开展业务，目前已批准提供2亿元贷款。眼下，全市有贷款意向的交通物流企业达140余家。

申请范围及条件

●道路货物运输企业和物流配送企业

条件：使用4.5吨以上普通货运车辆的道路运输企业，应具有交通运输主管部门核发的《道路运输经营许可证》，提供近三年自有货运车辆数及车辆车牌和车辆行驶证；使用4.5吨以下普通货运车辆的道路运输企业，应具有营业执照和车辆行驶证；中小微快递企业，应具有邮政快递管理部门(含分支机构)核发的《快递业务经营许可证》。

●个体工商户和个体普通货运车辆车主

条件：使用4.5吨以上普通货运车辆的，应具有车辆行驶证、道路运输证、驾驶证、从业资格证、车辆购置合同；使用4.5吨及以下普通货运车辆的，应具有驾驶证、车辆行驶证、车辆购置合同。

注意事项

●贷款用途

主要用于困难时期经营支出、置换经营车辆购置贷款等。

●支持银行

共7家：中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮储银行。

●额度、利率、期限

中国人民银行拿出1000亿元额度，收取7家支持银行1.75%的利率，此项政策执行至2022年末；目前，我市已批准“运通贷”注入200万资金；未来按照不低于本地贷款需求总额的1%向“资金池”注资的原则，提供2亿元贷款支持。

贷款期限是1年，可延期1次(期限1年，利率不变)；

●贷款方式

银行直贷模式：符合条件的企业直接联系银行申请贷款。

“政银担”合作模式：由省交通运输厅与各省辖市交通运输主管部门按照比例筹集资金，建立“交通物流贷专项资金池”，委托中原再担保集团统一管理，专项用于对“交通物流贷”合作担保机构融资担保项目进行风险补偿和保费补贴。

●贷款发放

采取“先贷后借”直达机制：金融机构先给符合条件的企业、个体工商户和货车司机发放贷款，后向中国人民银行申请资金。

温馨提示

针对“运通贷”业务，市交通运输局已开通服务热线：0379-63481854，有需要的企业和个人可电话咨询。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵飞虎 文/图）