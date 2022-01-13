网友疑心绿化植物造成人体过敏 洛阳市城管局详细解答

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：近几年的八九月份，总有家人和朋友出现过敏的情况，耳朵痒眼睛痒，浑身难受，去医院检查说是蒿类过敏。洛阳的绿化建设中是否种植了类似植物？请相关部门关注一下此类植物的危害性。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：近几年的八九月份，总有家人和朋友出现过敏的情况，耳朵痒眼睛痒，浑身难受，去医院检查说是蒿类过敏。洛阳的绿化建设中是否种植了类似植物？请相关部门关注一下此类植物的危害性。

洛阳市城市管理局回复：收到您的诉求后，市城市管理局立即对管辖范围内绿地进行了排查，未发现种植沙蒿类植物。

洛阳市园林绿化建设工作中提倡多树种、多品种，采取观赏效果好的植物，通过乔、灌、草的合理搭配，丰富生物多样性，尽量避免使用易过敏植物品种，严禁引进或使用蒿属类、豚草、葎草等植物，同时，对于自然生长在室外绿地、公园内的蒿属、葎草类等植物结合管理措施进行及时清理。今后，市城市管理局将进一步加大对此类植物的管控力度，定期排查清理，最大程度减少因绿化植物对市民健康造成的影响。

关于您建议的“关注此类植物的危害性”，我们将认真研究，在今后城市绿化建设管理工作中更科学、更合理地使用园林绿化植物，打造人与自然和谐共处的生态宜居环境。

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