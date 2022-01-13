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点赞！我国首条跨海高铁配备“洛阳保障”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.01 11:10

　　8月31日，记者从中国船舶七二五所获悉，该企业研发的一系列创新成果，成功应用在近日全线铺轨贯通的我国首条跨海高铁——新建福(州)厦(门)铁路上，为国家高铁桥梁技术的持续升级提供了“洛阳保障”。

　　作为我国首条真正意义上的海洋环境高铁，也是世界行车速度最高的跨海铁路，福厦铁路北起福州市，途经莆田市、泉州市，南至厦门市和漳州市，全线桥隧比高达84.3%，先后跨越湄洲湾、泉州湾、安海湾3个海湾。

　　由于地处沿海，受潮汐、台风等环境的影响，该线路设施极易受到海洋环境的腐蚀破坏，其中钢铁类设施最易腐蚀。再加上海上水文环境复杂，且常年大部分时间处于六级风力以上，这就对跨海桥梁建设提出了更高要求。

　　“我们于2019年成功中标福厦铁路桥梁支座项目，项目金额1.85亿元，创下了企业铁路支座地方招标项目金额最高纪录。”中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司(简称双瑞特装)相关负责人表示。在项目建设中，凭借中标支座总数7200余套，双瑞特装成为福厦铁路全线支座供货最多的企业。

　　为保障线路长期安全平稳运行，双瑞特装科研人员历时两年，充分发挥七二五所耐蚀合金材料技术储备优势，通过数据收集、原理分析、选材制样、现场试验等，联合业主、设计单位研发出多款新型免涂装耐候钢支座，包括简支梁支座、连续梁支座、大吨位连续梁支座和新型减隔震双曲面球型支座等。

　　面对海洋特殊工况需要，该系列产品围绕多项性能进行了针对性提升，最终凭借技术储备实力、严谨的设计制造和翔实可靠的检测数据，成功应用于安海湾跨海大桥、泉州湾跨海大桥、湄洲湾跨海大桥等福厦高铁关键控制性工程及沿线线路。因福厦高铁建设需穿越高烈度地震区，双瑞特装还针对大跨度特殊桥梁进行了深入的抗震分析设计，设计方案得到桥梁专家的高度评价。

　　此外，中国船舶七二五所下设企业厦门双瑞船舶涂料有限公司依托六十多年的研究成果，在原有杭州湾跨海大桥混凝土防护方案成功应用的基础上，按照海域特点，为湄洲湾、泉州湾两座跨海大桥的混凝土桥墩提供了长效涂层保护涂料，进一步保障了桥梁运行安全。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦 王澍）(企业供图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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