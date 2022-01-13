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强本领护平安！洛阳市公安局举办警体运动会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.01 09:57

　　8月31日，洛阳市公安局举行2022年警体运动会，丰富练兵形式，练就过硬本领，更好守护平安。

　　本次运动会共设50米、2000米、跳远、握力等4个类别16个单项以及2个团体项目。全市公安机关民辅警踊跃报名、积极参与，经过各单位层层预选，26支代表队的700余名运动员参加比赛。

　　今年以来，洛阳市公安局深入贯彻落实公安部、省公安厅全警实战大练兵工作部署，锚定“稳规模、提质效、强素养、增公信”总体目标，在全市公安机关扎实开展警务基础体能和实战技能专项训练及考核活动，围绕速度、力量、耐力、柔韧等训练项目，在全警扎实开展“基本体能”和“综合素能”大练兵“双达标”活动。同时，还组织“半日练兵”活动，围绕公安民辅警警容警姿、礼仪队列、着装规范、装备佩带、法言法语、窗口服务、接处警行为规范等开展全员规范养成专项训练。

　　洛阳市公安局相关负责人表示，举办警体运动会落实“民辅警一体化”训练，进一步激发全体民辅警的练兵热情，全面提升体能素质，今后将持续完善“大练兵”长效机制建设，推动“基本体能”和“综合素能”练兵活动常态化、全面化、制度化，全力锻造“四个铁一般”的洛阳公安铁军。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 席林燕南 程昊 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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