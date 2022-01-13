洛阳1053名“策划师”合力打造“文化强引擎”

创意驱动活动，引擎释放动能。当下，立足新时代文明实践阵地，洛阳市正有越来越多新时代文明实践活动在各个领域缤纷添彩，助力文明之花开遍洛城。

创意驱动活动，引擎释放动能。当下，立足新时代文明实践阵地，洛阳市正有越来越多新时代文明实践活动在各个领域缤纷添彩，助力文明之花开遍洛城。

长二社区“头脑风暴”现场

在一场场主题活动的背后，是一次次“头脑风暴”的创意结晶，是我市上千名区级新时代文明实践活动“策划师”的合力凝聚。截至目前，我市共有1053名新时代文明实践活动“策划师”，他们正在更多的平台上生成“文化强引擎”，推动着文化进社区等各项工作走实走深。

更多新时代文明实践活动由“策划师”创意驱动

31日上午，在涧西区长二社区新时代文明实践站，一场“头脑风暴”交流会正在进行。

“中秋节快到了，我们可以做一场团圆主题的古诗词读书会，你们觉得怎么样？”首先发言的是刘青青，作为一名新时代文明实践活动“策划师”，她对举办中秋节创意活动的构想酝酿已久。

刘青青是洛阳市新华书店的一名工作人员，拥有一定的图书资源和读书会举办经验。

“这个想法不错，我们还可以在古诗词品鉴会之后，再增加以亲子形式做月饼的动手环节，丰富居民的体验感。”身兼新时代文明实践活动“策划师”和咖啡甜品师双重身份的周向娟接过话头，提出了自己的创意想法。

在几轮“切磋”之后，长二社区“诗词分享 情暖中秋”主题创意活动的雏形初现。长二社区党委书记高瑞兵说，自今年新时代文明实践活动“策划师”完成社区配备后，长二社区已有数十场活动由“策划师”直接创意驱动。

为组织开展更高质量、更受群众欢迎的各类文化活动，更好发动群众、引导群众、带动群众，让社区文化更具活力，今年以来，我市多个城区都组建了自己的“策划师”队伍：西工区以三级布阵形式，聘任208名新时代文明实践活动“策划师”、洛龙区从社区、高校、专业文化院团等单位中择优筛选259名“策划师”……