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记者跑腿：居民医保门诊统筹定点管理 如有需要可变更参保地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2022.09.01 08:53

　　近日，市民王女士来电咨询医保相关政策：她的孩子在涧西区参加了我市的城乡居民基本医疗保险，到西工区的医疗机构门诊看病，却无法报销，她想了解原因。

　　王女士说，她和孩子的户口所在地在涧西区，孩子一直在涧西区参加城乡居民基本医疗保险。“目前，我们的常住地在西工区。最近孩子生病，我带孩子到常住地的社区卫生服务中心看病，被告知无法报销。”王女士说。为啥参加了医保，但不能报销？

　　市医疗保障局相关工作人员介绍，参加我市城乡居民基本医疗保险的居民，在门诊统筹定点医疗机构发生的符合基本医疗保险政策的门诊药品和诊疗费用，可以获得门诊统筹基金报销，报销不设起付线，报销比例为50%，一个保障年度内门诊统筹基金最高支付限额为每人260元(大学生报销比例为80%，统筹基金年度个人最高支付限额为每人600元)。

　　“我市按照‘属地管理、片区医疗’的原则，对参保人员门诊统筹就医实行定点管理。参保人员只有在参保地的定点医疗机构就医，才能享受上述门诊统筹医疗保险待遇。”该工作人员说，王女士可以在下一年度参保缴费前，在常住地重新为孩子办理参保登记，以便在新的医保年度内就近到门诊统筹定点医疗机构就医。此外，如果参保居民要在同一个统筹区内变更定点医疗机构，可以到区医保中心办理信息变更，具体办理方法可到医保经办机构咨询。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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