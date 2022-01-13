瀍河区成立青年创业联盟

近日，瀍河区青年创业联盟在该区青年创业中心成立。 近日，瀍河区青年创业联盟在该区青年创业中心成立。 该联盟由共青团瀍河区委牵头，联合相关部门及颐高数字科创中心、中关村协同创新中心共同成立，将在创业扶持政策、办公场地、市场与业务等方面给予广大创业青年指导和支持。此外，该联盟还将定期开展创新创业知识普及、技能培训、理论研讨等活动，提升青年创新创业能力。 瀍河区有关部门负责人表示，将依托区青年创业中心，为青年搭建学习交流、合作发展的创业平台，激发广大青年创业热情，助力青年友好型城市建设。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王少峰 许红丽）