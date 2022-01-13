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栾川有个“百姓评理说事”专家团
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.01 08:53

　　“没想到，不仅帮忙解决了问题，还有意外之喜，专家团真是为咱老百姓服务的。”近日，栾川县潭头镇纸房村村民赵红民在和邻居闲聊时高兴地说。

　　事情要从8月13日说起。当地引进的企业栾灵金矿因扩大生产规模，需架设高压电线，与村组沟通后便开始施工。随后，赵红民去查看庄稼时，发现地里的部分玉米被毁坏，还多了一根电线杆，有些气愤，要求赔偿。于是，双方起了争执。

　　得知消息的纸房村党支部书记、村委会主任马军成第一时间赶到现场，了解事情始末后，对双方进行了劝解，并多次到赵红民家中做思想工作，将引进企业对家乡的好处告知他，促成双方握手言和。

　　在和解过程中，得知赵红民家中孩子即将上大学，企业主动提供赞助。

　　马军成是当地解决矛盾纠纷的“行家里手”，也是潭头镇“百姓评理说事”专家团的一员。为进一步解决群众诉求、优化基层治理，8月初，潭头镇组建了“百姓评理说事”专家团，由经验丰富、处事能力强的专家型领导和全国人大代表、党支部书记、法庭庭长等人员组成。

　　该专家团采取“线上收集＋线下调解”的模式，拓宽反映渠道，优化办事流程。具体来说，潭头镇本地人或涉及潭头事务的外地人都可以将自己的诉求发送到“潭洲慧评理”微信平台上，以文字或图片的形式反映问题，平台运营办公室负责收集分类派发。对符合调解要求的，专家团成员将主动介入，推动矛盾化解。

　　为更好地满足群众需求，潭头镇还通过张贴海报、微信群转发、集中演讲等方式，广泛宣传“潭洲慧评理”微信平台的功能。

　　自8月3日运行以来，该微信平台收集各项诉求和意见建议63件，其中矛盾纠纷类34件，已化解30件，实现了诉求办理由“线下跑”向“网上办”的有效转变。

　　“‘百姓评理说事’专家团是拓宽群众诉求渠道、创新基层社会治理的新思路，是坚持和发展新时代‘枫桥经验’潭头实践的具体举措，将架起党员和群众间的‘连心桥’，真正畅通群众诉求‘最后一公里’，把矛盾化解在一线。”潭头镇有关负责人表示，该镇将进一步建强专家团，解决群众“急难愁盼”问题，推动当地经济社会高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 侯豫炯 原振国）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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