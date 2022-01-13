专业人士分享照护经验 家有老年人的赶紧收藏

“为老年人做健康照护，首先要做健康宣教，用老年人能听懂的语言来讲健康知识。”昨日，市东方人民医院老年照护中心护理员李小飞说。

“为老年人做健康照护，首先要做健康宣教，用老年人能听懂的语言来讲健康知识。”昨日，市东方人民医院老年照护中心护理员李小飞说。在日前结束的全省养老护理职业技能大赛上，她获得健康照护一等奖。

李小飞说，她参加的健康照护比赛内容包括为老年人更换上衣，翻身叩背；滴眼药，帮助老年人进行呼吸功能锻炼；为糖尿病患者绘制健康海报，并讲解健康知识。

“为老年人更换上衣，如果老年人属于偏瘫患者，要先穿患侧，后穿健侧，这样操作比较顺当。给老年人脱衣服时恰好相反，要先脱健侧。”李小飞说，患有慢阻肺、肺气肿或肺功能不好的老年人，可采取腹式呼吸、缩唇呼吸的方式来增加肺活量，提升心肺功能。

“老年人就像小孩，护理员要关注老年人的心理健康。老年人的听力、反应能力均有所下降，照护老年人时要有耐心、细心。”获得养老护理二等奖的昌银翠说，养老护理主要包括对老年人的基础护理和康复训练等。

昌银翠建议，市民在家里照护老年人时，要注意避免老年人噎食，大家应学习海姆立克急救法，用于急性呼吸道异物堵塞患者施救；在协助老年人进行床至轮椅转移时，应避免老年人摔倒。

26岁的李亚婷是李小飞的同事，她在这次全省养老护理职业技能大赛中获得了家政服务—居家照护老人二等奖。

李亚婷已从事养老护理工作6年，家政服务—居家照护老人内容包括帮老年人进行健身运动、协助老年人进餐、指导护工照护老人等。

“针对具有阿尔茨海默病初期症状的老年人，我们会提供卡片、积木等，让老年人动手动脑，可以锻炼其思维能力，有效延缓阿尔茨海默病的发展。”李亚婷说。

获得养老护理二等奖的梁金锋分享了帮老年人翻身的技巧。她说，先将老年人的双手放在胸前，让老年人的双腿蜷曲，然后将老年人的头部摆向要翻的一侧，最后一手托着老年人的肩膀，一手托着老年人的臀部，很轻松就能帮老年人完成翻身。

记者得知，市东方人民医院老年照护中心成立于2016年3月，是一家医养结合的养老机构，入住老年人年龄最大的106岁，护理员全部经过专业培训后上岗。在日前结束的“2022年河南省养老护理职业技能大赛暨河南省养老服务职业技能大赛”上，我市共派出7名选手参赛，李小飞、张文琦获得一等奖，昌银翠、梁金锋、李亚婷获得二等奖，许梦雅、安乐获得三等奖，7人全部获奖，其中6人来自市东方人民医院老年照护中心。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 尤云飞 田文彪）