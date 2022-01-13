坚持依法行政 化解行政争议——访市司法局高级法律专务王娜

“《法治政府建设实施纲要(2021—2025年)》提出，一切行政机关必须为人民服务、对人民负责、受人民监督，建设人民满意的法治政府。预防和减少行政争议、提高人民群众的满意度，是法治政府建设的一个重要目标。”8月31日，市司法局高级法律专务王娜在接受记者专访时表示。

“《法治政府建设实施纲要(2021—2025年)》提出，一切行政机关必须为人民服务、对人民负责、受人民监督，建设人民满意的法治政府。预防和减少行政争议、提高人民群众的满意度，是法治政府建设的一个重要目标。”8月31日，市司法局高级法律专务王娜在接受记者专访时表示。

王娜认为，预防和减少行政争议的关键在于各级行政机关坚持依法行政，科学、民主、依法决策，全面推进严格规范公正文明执法，创新行政执法方式，做到宽严相济、法理相融，深入开展政务公开工作，推进决策、执行、管理、服务和结果公开，把政府活动全面纳入法治轨道，从源头上预防和减少行政争议。

如何化解行政争议？王娜认为，要充分发挥行政复议化解行政争议主渠道作用，全面深化行政复议体制改革，推进行政复议规范化、专业化、信息化建设，不断提高办案质量和效率，实现个案监督纠错与倒逼依法行政的有机结合，监督行政机关按照法定权限和法定程序行使权力、履行职责、落实责任。要进一步健全多元化纠纷化解机制，坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的行政争议多元化解新机制，加强行政诉讼与行政复议、行政调解、信访处理等其他纠纷解决方式的有机衔接，形成分工协作化解行政争议的新机制，鼓励公证、司法鉴定、仲裁等法律服务主动向基层延伸，形成合力，共同将矛盾纠纷化解在基层。

“领导干部是全面依法治国的关键，要充分发挥关键少数的带动作用，推动和落实行政机关负责人带头出庭应诉，实现行政机关负责人出庭应诉工作的制度化和规范化。”王娜提出，要以提升各级各部门法治思维和依法行政能力为重点，推动各级行政机关及其工作人员运用法治思维和法治方式化解社会矛盾，正确处理好依法办事与服务大局的关系，实现法律效果与社会效果的统一。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）