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洛阳首届人才招聘夜市人气爆棚

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.01 08:52
招聘现场

　　灯光浪漫、音乐动感、青春洋溢……昨晚，由市人力资源和公共就业服务中心承办的我市首届人才招聘夜市在洛龙区泉舜购物广场启动。此次活动以“服务攻坚促就业筑梦青春赢未来”为主题，共提供960个岗位，307人初步达成就业意向。

　　这场招聘会为洛龙区专场，进场求职者大多是年轻人。“我是学市场营销专业的，目前在一家商贸公司做销售，下班来逛商场看见有招聘会，就进来看看。”今年刚大学毕业的张晓说，招聘夜市她还是第一次见，现场像网红打卡地一样吸睛。

　　很多招聘企业也是首次参加招聘夜市。“比校园招聘效果还要好！”洛阳建龙微纳新材料股份有限公司招聘专员李俊婷说，该公司第一时间报名参加招聘夜市，现场拿出“绩效专员”“销售经理”等多个岗位，不到半个小时就收到十几份简历。活动现场还设置专门展区，为求职者解答青年驿站入住、大学生就业指导、创业担保贷款、培训等一揽子政策措施。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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