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“理响洛城”党的创新理论基层宣讲活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.01 08:53

　　8月31日，“理响洛城”党的创新理论基层宣讲活动启动仪式暨宝龙社区专场宣讲活动在洛龙区宝龙二期B区广场举行。

　　在活动现场，一段热情洋溢的《祖国，最美是你》集体舞拉开了宣讲活动的序幕，随后故事宣讲和相声、歌曲、理论宣讲等群众喜闻乐见的宣讲形式引发了现场观众热烈的掌声。

　　为巩固拓展“党的创新理论宣讲·理响洛城”主题宣传教育实践活动成果，进一步加强基层理论宣讲工作，持续为党的二十大胜利召开营造浓厚氛围，市委宣传部组织开展了“理响洛城”党的创新理论基层宣讲活动。

　　我市将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧扣迎接党的二十大召开这条主线，组织青年宣讲团、百姓宣讲团等各级各类宣讲团深入机关、社区、农村、企业、学校等基层一线开展丰富多彩、形式多样的宣讲活动，精心打造深入基层、深入群众、深入人心的理论宣讲“轻骑兵”，教育引导广大基层干部群众进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，积极投身建强副中心、形成增长极的生动实践中，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　活动期间，我市将成立市级宣讲团，赴各县区，市直机关，国资、教育系统，互联网企业开展宣讲34场。各县区也将组建本地巡回宣讲团，从9月上旬开始，深入机关、社区、农村、企业、学校开展宣讲，形成市、县、乡三级联动的宣讲格局，推动党的创新理论学习热在基层、热在群众。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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