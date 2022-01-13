省人大调研组来洛调研美丽乡村建设 乔新江带队 吴中阳参加

8月29日至31日，省人大常委会副主任乔新江带领调研组来洛，对美丽乡村建设情况开展专题调研。

8月29日至31日，省人大常委会副主任乔新江带领调研组来洛，对美丽乡村建设情况开展专题调研。

省人大农委主任委员、常委会农工委主任申延平，省人大常委会办公厅副主任刘新荣，省农业农村厅副厅长马万里等参加调研。市领导吴中阳、张献宇、杨劭春参加相关活动。

调研组先后到孟津区朝阳镇南石山村、送庄镇朱寨村、城关镇丁庄村，栾川县陶湾镇伊源康养谷沟域经济示范区、栾川乡养子沟村、庙子镇庄子村、庙子镇山湾村，嵩县城关镇叶岭村、陆浑镇陆浑村等地，通过听取汇报、实地查看、走访询问等方式，详细了解乡贤返乡创业、乡村旅游发展、特色产业发展、乡村基础设施建设、农村人居环境治理等情况，并就推进美丽乡村建设中存在的困难和问题，与基层干部群众交流互动，征求大家的意见建议。

乔新江对洛阳积极推进乡村振兴“151”工作举措及取得的明显成效给予充分肯定。他强调，要以“百村示范、千村整治”工程为引领，有序推进垃圾治理、污水治理、厕所革命、村容村貌提升，持续改善农村人居环境面貌。要立足洛阳文化优势和产业基础，以项目建设为载体，以产业兴旺为目标，因地制宜发展富民产业，持续带动农民增收致富。要加强资源整合，用好支持政策，完善基础设施和公共服务，带动人流、物流、资金流回归乡村，不断赋予乡村建设新内涵、新载体。要突出生态特色，创新营销方式、服务手段和业态模式，推动乡村旅游提档升级，真正将资源优势、生态优势转化为发展优势，绘就河洛美丽乡村新画卷。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 张峰）