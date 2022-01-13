扫码进群可领“冰墩墩”？多人共被诈骗30余万元

扫码进群就能免费领“冰墩墩”？近日，洛宁县警方破获一起为电信网络诈骗犯罪集团“吸粉引流”的案件。

绘图 雅琦

扫码进群就能免费领“冰墩墩”？近日，洛宁县警方破获一起为电信网络诈骗犯罪集团“吸粉引流”的案件。犯罪嫌疑人采取线下推广方式，以扫码送“冰墩墩”为诱饵，吸引受害者加入微信群，再将微信群交由上线诈骗团伙实施诈骗。

进群做“任务”，朋友被骗近3万元

8月14日下午，洛宁县一居民带孩子在县城逛商场时，被一陌生男子以“扫码免费赠送‘冰墩墩’”为由拉入一个微信群。扫码入群后，该居民又将好友李某峰拉进了群。

这个群里有人发红包，同时发布了“兼职刷单赚取佣金”的二维码。李某峰扫了这个二维码后，进入另一个微信群，并点击新群中的链接开始做“刷单任务”。为赚取“佣金”，他先后累计转账27988元，意识到被骗后报警。

洛宁县公安局城区派出所迅速展开查证工作。在调查中，民警又接到多起群众报案，均为相似的电信网络诈骗，多名受害者累计被骗30余万元。

民警视频追踪，当天抓获嫌犯

“我们调查发现，很多人都是在县城几个商业区内被人引诱入群。”民警调取周边监控视频发现，一名嫌疑男子在商场内用“冰墩墩”吸引儿童，引诱多名家长扫码入群。

经过视频追踪，民警先锁定该男子所乘车辆，继而找到司机张某某。张某某说，该男子操外地口音，包车到县城的各个商业区，多用微信支付车费。民警查证微信转账记录后，成功锁定嫌疑人身份，于8月14日夜里在新安县一宾馆内将其抓获，查获“冰墩墩”玩具一百余个。经查，犯罪嫌疑人徐某某系商丘市夏邑人。

给诈骗集团“吸粉引流”，同样违法

民警介绍，电信网络诈骗犯罪集团通过网络招募像徐某某一样的线下人员，让他们拉人头组建微信群，每组建一个群，可以获得70元到140元不等的酬劳。

徐某某供述，他以免费赠送“冰墩墩”等小礼品为由，吸引他人扫码加入指定微信群。隐藏在群内的电信网络诈骗犯罪分子则以红包让新入群者放松警惕，借此吸引更多人入群，随后在群里发送“刷单返利”“投资高回报”等广告，伺机实施诈骗。自去年9月以来，徐某某从中获利14万余元。

“徐某某是电信网络诈骗犯罪集团‘吸粉引流’的工具。”民警介绍，徐某某虽然没有直接参与诈骗，但其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。目前，犯罪嫌疑人徐某某已被警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 程旭波）