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开学啦！洛阳各学校花式欢迎“神兽”归笼
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.01 08:53

　　昨日，我市中小学生迎来秋季学期开学。记者在多所学校开学现场看到，各学校在严格落实疫情防控要求的前提下，为孩子们准备了充满仪式感的开学礼，花式欢迎“神兽”归笼。

洛龙一实小翠云路分校部分一年级新生合影 洛报融媒·洛阳网记者 何奕儒 摄

　　宇航员、哆啦A梦、米老鼠、加菲猫……昨日8时30分，在洛龙区第一实验小学翠云路分校门口，几个由老师和高年级学生扮演的人偶站立两侧，为前来报到的一年级新生送上新学期的祝福。一年级的孩子们蹦蹦跳跳来到人偶旁，好奇地与其打招呼并合影，留下进入校园的第一张照片。

在洛龙一实小学府街分校二(6)班，班主任王艳丽组织学生与一名因疫情滞留新疆的同学视频 张雅兰 摄

　　在洛龙区定鼎门小学，一年级新生测温后踏上红毯进入校园，由老师们在额头正中点上“红痣”。这是学校精心策划的“朱砂启智”开学典礼，该校校长姜宣敏介绍，“痣”通“智”，额头上那一点鲜红饱含着父母、长辈、学校对孩子们的美好祝愿。

　　在涧西区青城小学，孩子们穿过气球彩虹门，在一张古香古色的海报上一笔一画写下“人”字，然后来到一面大鼓前击鼓“鸣”志，浑厚的鼓声响彻校园。该校老师介绍，这是我国传统的“开笔礼”，鸣响的“鸣”和明白的“明”同音，击鼓鸣响三声，表示新生自此启蒙。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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