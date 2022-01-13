洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳惠中生物：研发生物疫苗 填补国内空白
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.01 08:45

　　昨日，在洛龙区洛阳惠中生物技术有限公司灭活疫苗生产车间内，技术人员正在生产兽用疫苗。

　　该公司主要从事兽用新型疫苗的研发、生产和推广，是洛阳市瞪羚企业、洛阳市隐形冠军企业。去年以来，该公司依托国家兽用药品工程技术研究中心技术平台，加快禽用疫苗、猪用疫苗、毛皮类经济动物疫苗及宠物疫苗等研发，打造中国兽用生物制品行业领军企业。目前，该公司已成功取得国家级新兽药证书18个、国家授权发明专利11项，其中猪圆环病毒2型、猪肺炎支原体二联灭活疫苗(SH株+HN0613株)的研发填补了国内空白，并拥有完全自主知识产权。（洛报融媒·洛阳网记者 鲁博 通讯员 王浩男 摄）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
    红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
    红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
        天凉好个秋，美食伴左右。天凉时，没有什么比喝一碗热乎的红豆丸子汤更暖胃了，香甜软糯的口感保证让您一口...
  • ·城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
  • ·葵花绚烂 美景连连
  • ·走近班沟遗址 穿越丝路时空
    		•
    		 
    新闻排行
  • 二广高速洛阳城区段改扩建工程全线通车
  • 9月1日起，洛阳将上线使用核酸检测“...
  • 洛阳中心城区8条公交线路调整
  • 汝阳县新增5例无症状感染者
  • 小浪底至洛阳303路公交恢复运营
  • 汝阳县新冠肺炎疫情防控指挥部关于调...
  • 能否以个人名义报名摩托车驾驶证考试...
  • 关于2022年中秋节放假安排的通知
  • 老城区金谷北路社区党群服务中心建成投用
  • 男子捡到他人手机 一个月内盗刷58笔
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    夹马营社区养老服务中...
    洛阳卡瑞起重：加快智...
    涧西区西苑路实验小学...
    涧西区长安路一社区：...
    精彩热帖

    韭菜花开

    秋初之开元湖

    蓝天白云下的定鼎门

    秋日晨光
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605