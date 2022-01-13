洛阳惠中生物：研发生物疫苗 填补国内空白

昨日，在洛龙区洛阳惠中生物技术有限公司灭活疫苗生产车间内，技术人员正在生产兽用疫苗。 昨日，在洛龙区洛阳惠中生物技术有限公司灭活疫苗生产车间内，技术人员正在生产兽用疫苗。 该公司主要从事兽用新型疫苗的研发、生产和推广，是洛阳市瞪羚企业、洛阳市隐形冠军企业。去年以来，该公司依托国家兽用药品工程技术研究中心技术平台，加快禽用疫苗、猪用疫苗、毛皮类经济动物疫苗及宠物疫苗等研发，打造中国兽用生物制品行业领军企业。目前，该公司已成功取得国家级新兽药证书18个、国家授权发明专利11项，其中猪圆环病毒2型、猪肺炎支原体二联灭活疫苗(SH株+HN0613株)的研发填补了国内空白，并拥有完全自主知识产权。（洛报融媒·洛阳网记者 鲁博 通讯员 王浩男 摄）