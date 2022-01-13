男子捡到他人手机 一个月内盗刷58笔

近日，市公安局伊滨分局破获一起盗窃案：一名年轻男子捡到他人遗失的手机后，通过该手机支付软件的小额免密支付功能，在一个月内盗刷58笔，最终被警方采取刑事强制措施。

近日，市公安局伊滨分局破获一起盗窃案：一名年轻男子捡到他人遗失的手机后，通过该手机支付软件的小额免密支付功能，在一个月内盗刷58笔，最终被警方采取刑事强制措施。

今年7月28日，市民吴先生不慎丢失了手机，随后到伊滨公安分局庞村派出所报了遗失，民警提醒他，尽快修改支付软件密码，避免被他人盗刷，但吴先生买了新手机后忽略了这件事。

随后一个月内，吴先生不断收到银行卡扣款短信，有几十笔支付记录令他感到莫名其妙。感觉可能是被盗刷后，他于8月28日到庞村派出所报警。

民警调查发现，从7月28日至8月28日，有人通过吴先生遗失手机的支付宝小额免密支付功能，进行了58笔支付，累计支付约3000元。这些支付发生在伊滨区庞村镇、李村镇的超市和洛龙区的电影院、饭店等地。民警推测，犯罪嫌疑人很可能居住在他经常购物的超市附近。

于是，民警调取了超市的监控视频，最终锁定了犯罪嫌疑人是一名年轻男子，后通过街边监控视频倒查定位了其住处，于8月29日将其抓获，并在他家找到了吴先生丢失的手机，该男子对捡到手机并盗刷一事供认不讳。目前，该男子因涉嫌盗窃被警方采取刑事强制措施。

警方建议，市民要设置手机锁屏密码或手势、指纹解锁，一旦手机丢失，可借此为后续补救措施争取时间。此外，如无必要，市民可关闭微信、支付宝等支付软件的小额免密支付功能。

警方提醒，如果手机丢失或被盗，失主应迅速挂失和补办手机SIM卡，并通过其他手机或电脑修改微信、支付宝等重要App的密码。如果不记得密码，要及时挂失或暂时冻结微信、支付宝账户，解绑银行卡：支付宝用户可以拨打95188，并根据语音提醒进行操作；微信用户可以登录网站http：//110.qq.com/，根据网站提示暂时冻结微信账号。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 郗萌）