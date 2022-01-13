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老年人聊天，爱讨论哪些话题？

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.01 08:53
大家在热烈讨论

　　●时间：8月31日

　　●地点：涧西区长春路街道洛铜社区党群服务中心

　　●主持人：岳媛洛铜社区党委书记、居委会主任

　　●开场白：退休后，老年人的闲暇时间变多了，相遇、相聚的机会也多了。大家聚在一起聊天，在谈笑中分享趣事，能够收获许多快乐。老年人爱讨论哪些话题？哪些话题有益于老年人的身心健康、家庭生活？让我们一起听听他们的见解。

　　嘉宾出场

　　孙秀英：洛铜社区居民，73岁

　　观点：唱歌跳舞，文艺话题永远不过时

　　我参加的有戏曲队、歌唱队、舞蹈队、排鼓队……热爱文艺的我，和朋友们在一起时，谈论最多的就是文艺话题。特别是和几个文艺队队员聊天时，大家都有共同的爱好，自然有说不完的话。

　　比如，哪里有新的表演，大家就会商量着一起去看、去学习；电视上播放什么好看的节目，我们会彼此提前通知，相约一起看；谁学了新的舞蹈、新的乐器、新的曲目等，大家会在一起展示、交流、分享，互相督促，学习进步……见不了面的时候，我们还专门建了微信群，大家在群里转发一些新颖、好看的音乐、舞蹈、戏曲等节目，并分享各自的观后感。大家在增长见识的同时，还能愉悦身心。

　　我认为，欣赏艺术是一种美的享受。积极参与文艺活动、彼此交流探讨文艺节目，有利于老年人保持一颗年轻的心，文艺话题永远不过时。

　　朱瑞平：洛铜社区居民，79岁

　　观点：健康养生是老年人普遍关心的话题

　　老年人在一起谈论的话题有很多，健康养生是大家普遍关注的。退休前，我在医院工作，掌握许多医学、药理学等方面的专业知识，特别是中医知识，比如推拿、针灸、食疗等。

　　我非常乐于向朋友们分享我在工作中总结的经验，周围的朋友谁有头疼脑热、慢性疾病等身体健康方面的困扰，都会来问我。我会根据具体情况，提出一些建议，告诉他们注意事项，改变不好的生活习惯。朋友们在一起时，经常会向我咨询一些养生保健知识。我们谈论最多的就是如何更好地锻炼，哪些食物一起吃会有健康风险，哪种保健品适合什么年龄段的人等话题。

　　在这里，我要提醒老年朋友们，保健品不等同于药品，购买保健品时一定要注意甄别真伪，不要轻信“假专家”夸大保健品功效的不实言论。自己掌握一些健康常识，这样才能让老年生活阳光健康、积极向上！

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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