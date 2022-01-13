8月31日，记者从洛阳公交集团获悉，即日起，洛阳中心城区8条公交线路调整。
8月31日，记者从洛阳公交集团获悉，即日起，洛阳中心城区8条公交线路调整。
8月31日，记者从洛阳公交集团获悉，即日起，洛阳中心城区8条公交线路调整。
6条公交恢复原线运营
因解放路的凯旋路至九都路段路面施工完毕，已具备公交车辆通行条件，即日起，1路、15路、37路、62路、77路、便民2号等公交线路恢复此路段运营。
两条公交临时改线
因解放路的纱厂东路至唐宫西路段道路仍在封闭施工，即日起，68路、92路等公交临时改线。
●68路：去程行至解放路纱厂东路口后，改走纱厂东路、金谷园路、唐宫西路、解放路，之后恢复原线；去回程线路一致。
●92路：去程行至解放路纱厂东路口后，改走纱厂东路、纱厂南路、唐宫西路、解放路，之后恢复原线；去回程线路一致。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）
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