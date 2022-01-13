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9月1日起，洛阳将上线使用核酸检测“二维码”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.31 21:17

洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室
关于推广使用核酸检测二维码的通告

　　为提高核酸检测信息采集的速度和质量，扎实做好新冠肺炎疫情防控工作，自2022年9月1日起，我市将上线使用核酸检测“二维码”。现将有关事项通告如下：

　　一、使用范围：核酸检测“二维码”在洛阳市辖区内各核酸检测点均可使用。

　　二、申领方式：打开微信扫描《洛阳市核酸检测信息填报指引流程图》中的“二维码”或关注“健康洛阳”微信公众号(进入核酸检测)——个人信息填报——如实填写个人信息——登记填报——生成个人核酸检测“二维码”(可在亮码检测中查看)(具体流程详见《洛阳市核酸检测信息填报指引流程图》)。如家庭成员无智能手机或者不能使用智能手机，可由他人代为申领核酸检测“二维码”，成员信息将保存在申请人信息列表。核酸检测“二维码”可一人代办多人。

　　三、结果查询：(1)进入“健康洛阳”微信公众号——就诊服务——新冠病毒核酸检测结果查询。(2)通过“支付宝——豫事办——河南核酸检测结果”查询。(3)通过“微信——国务院客户端——核酸检测证明”查询(只能查7日内核酸检测结果)。

　　四、使用办法：扫描各采样点提前布设的“二维码”或打开“健康洛阳”公众号(进入核酸检测)——已登记人员查询——亮码检测——向信息采集人员出示核酸检测“二维码”——信息采集人员扫码。也可将申领成功的核酸检测“二维码”截图留存或打印图片留存，采样时出示核酸检测“二维码”截图或图片。核酸检测“二维码”启用后，凭身份证进行核酸检测登记的方式仍可继续使用。

　　五、信息修改：核酸检测“二维码”实行一人一码，每个身份证号只能申领一个“二维码”，如个人信息填写错误，可进入已登记人员查询——编辑——修改个人信息(身份证号码不可修改)，如身份证号码错误，可通过个人信息填报重新填写个人信息。

　　当前，疫情防控形势依然严峻复杂，开展核酸检测是实现早预警、早发现的重要途径。为了您和家人的健康，请有市域外出行计划的人员，出行前主动进行核酸检测。请有市域外旅居史的来(返)洛人员提前向目的地村(社区)报备，抵洛后主动落实“三天两检”，请31类重点人员按照规定频次落实核酸检测。

　　请参加核酸检测的市民规范佩戴口罩、保持安全距离，服从采样点工作人员的指挥，共同维护核酸检测采样点秩序，提高核酸检测采样效率。

　　2022年8月31日
[ 责任编辑：崔利利 ]
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