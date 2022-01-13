二广高速洛阳城区段改扩建工程全线通车

8月31日上午，二广高速洛阳城区段改扩建工程涉铁标段通车，标志着该工程全线通车。

8月31日上午，二广高速洛阳城区段改扩建工程涉铁标段通车，标志着该工程全线通车。

二广高速洛阳城区段改扩建工程涉铁标段位于瀍河收费站以北区域，主要包括上跨陇海铁路立交桥、下穿郑西高铁、下穿陇海铁路与焦柳铁路东北联络线等3处控制性工程。其中，下穿陇海铁路与焦柳铁路东北联络线及下穿郑西高铁两处已于2021年12月随主线通车；上跨陇海铁路立交桥段因受制于铁路运输通行安全、施工难度大、桥梁需拆除和新建等原因，造成工期加长，未与主线同时通车。

建设上跨陇海铁路立交桥段，需要在桥梁左右幅分两次进行拆除、新建。新建桥梁长度为113米，单幅宽度为20.35米。去年主线通车至今，该路段处于保通状态，过往车辆经过此地时虽然不用下高速但需绕行。今后，过往车辆可直接通行。

二广高速洛阳城区段是我市自筹自建的第一条地方高速公路，由此可全程高速直达平顶山、漯河、周口、阜阳、滁州、南京、上海等地，是国家路网规划的主框架线路之一。