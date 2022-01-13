洛阳4063位“白衣天使”捐献全血160.91万毫升

8月31日，记者从洛阳市中心血站获悉，当日，洛阳市第二届“白衣天使献血月”活动圆满结束。
8月31日，记者从洛阳市中心血站获悉，当日，洛阳市第二届“白衣天使献血月”活动圆满结束。
8月31日，记者从洛阳市中心血站获悉，当日，洛阳市第二届“白衣天使献血月”活动圆满结束。
自8月2日启动以来，洛阳市卫健系统各单位在做好疫情防控工作的同时积极响应。近一个月内，共有28家医疗机构4063位“白衣天使”捐献全血160.91万毫升、单采血小板18个治疗量，献血人次较首届“白衣天使献血月”活动增加29.8%。
洛阳市中心血站相关负责人介绍，“白衣天使”以实际行动庆祝第五个中国医师节，同时也有力保障洛阳市夏季临床血液供应。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李冬 文/图）
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