今日上午，洛阳市委常委、宣传部部长王飞一行到洛阳网调研全媒体平台建设运营工作，详细了解洛阳网25年发展历程，对洛阳网百姓呼声、短视频制作、公益直播带货、网红主播打造等新媒体发展情况表示赞赏与肯定。

今日上午，洛阳市委常委、宣传部部长王飞一行到洛阳网调研全媒体平台建设运营工作，详细了解洛阳网25年发展历程，对洛阳网百姓呼声、短视频制作、公益直播带货、网红主播打造等新媒体发展情况表示赞赏与肯定。 今日上午，洛阳市委常委、宣传部部长王飞一行到洛阳网调研全媒体平台建设运营工作，详细了解洛阳网25年发展历程，对洛阳网百姓呼声、短视频制作、公益直播带货、网红主播打造等新媒体发展情况表示赞赏与肯定。(洛报融媒·洛阳网见习记者 史佳于/文 卢昭珂/图)