8月31日，根据全省事业单位重塑性改革部署要求，河南省地方经济社会调查队洛阳分队揭牌成立。 8月31日，根据全省事业单位重塑性改革部署要求，河南省地方经济社会调查队洛阳分队揭牌成立。 统计调查工作是经济社会发展的重要综合性、基础性工作。近年，洛阳高度重视地方经济社会调查工作，持续提升统计分析质效，加大统计监督力度，充分发挥统计的信息、参谋、监督等职能作用，有力促进了经济社会健康发展。 按照职能定位，此次揭牌成立的省地方经济社会调查队洛阳分队主要任务是：组织实施区域内农业农村、工业、建筑业、房地产业、固定资产投资、贸易业、服务业等行业领域专项调查，围绕省委省政府重大部署开展快速调查，配合省统计局开展行业领域数据质量现场核查、统计执法检查，协助洛阳市统计部门做好统计业务相关工作等。 省地方经济社会调查队洛阳分队的成立，对重塑洛阳统计调查职能体系，实现统计调查布局结构更加合理顺畅具有重要意义。下一步，省地方经济社会调查队洛阳分队将与洛阳市统计局加强局队协作，扎实做好改革“后半篇文章”，坚持依法统计、科学统计、精准统计，不断提高统计数据质量，认真做好经济运行监测，加强数据分析解读和统计咨询服务，为党委政府科学决策、更好服务洛阳经济社会高质量发展贡献统计力量。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 莫勋勋 文/图）