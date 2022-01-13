能否以个人名义报名摩托车驾驶证考试？洛阳市公安局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：能否以个人名义，不通过驾校报名洛新考场摩托车驾驶证考试？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：能否以个人名义，不通过驾校报名洛新考场摩托车驾驶证考试？

洛阳市公安局回复：根据公安部第162号令第二十八条之规定，申请人提交的证明、凭证齐全、符合法定形式的，车辆管理所应当受理，并按规定审查申请人的机动车驾驶证申请条件。

因此，个人可以不通过驾校直接到洛新摩托车考场报名建档并预约考试。目前考场已与诉求人进行了沟通联系，说明了可以直接来洛新考场报名预约考试的相关情况，当事人表示认可和满意。洛新考场热忱欢迎广大人民群众前来报名考试，并感谢人民群众的理解和支持。

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