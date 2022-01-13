省道539改建工程伊洛河特大桥项目计划11月底前具备通车条件

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：省道539改建工程伊洛河特大桥项目何时完工？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：省道539改建工程伊洛河特大桥项目何时完工？ 近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：省道539改建工程伊洛河特大桥项目何时完工？ 偃师区回复：经查，目前，主线路面已具备通车条件，正在进行交工验收准备；伊洛河特大桥桩基已完成，箱梁制作等施工正在有序进行；收费站综合楼、收费大棚主体已完工，正在进行机电安装。 下一步，偃师区交通局将督促施工单位，继续优化施工方案，科学组织施工，采取平行施工、交叉施工等措施，进一步加快施工进度，力争11月底前具备通车条件。 点击查看原帖⑥