洛阳特警开展“扫街”行动 精准守护平安

30日晚上，洛阳市公安局瀍河分局巡特警大队民警郑宏伟等人，沿着塔湾地铁站——恒大绿洲小区——中州路与万隆路交叉口一线巡逻。作为一个巡逻必到点，民警每天都会到恒大绿洲小区周边巡逻。

30日晚上，洛阳市公安局瀍河分局巡特警大队民警郑宏伟等人，沿着塔湾地铁站——恒大绿洲小区——中州路与万隆路交叉口一线巡逻。作为一个巡逻必到点，民警每天都会到恒大绿洲小区周边巡逻。

据悉，为进一步挤压违法犯罪空间，洛阳市公安局特警支队针对夏季治安特点，聚焦重点时段、重要区域，组织全市巡特警采取视频巡查、“步巡+车巡”等形式开展“扫街”行动，对易发案区域、场所和早、晚人流高峰时间段精准推进武装警力上街巡逻，有效提升巡防工作精准度和实效性。

“我们在全市划定179条徒步巡逻线路、设置245个‘巡逻必到点’、建设91个‘安全屋’，组织机关民警参与徒步巡逻，在‘必到点’和‘安全屋’严格落实‘双见双签’制度，实现了全市重点线路、区域全覆盖，做到了重点巡守、专项打防。”市公安局特警支队有关负责人介绍，民警通过勤走动、多联系，不仅拉近了与群众的距离，还有效震慑了违法犯罪行为。

针对车主疏忽大意未锁车门、未关车窗、未拔钥匙等使违法犯罪有机可乘现象，全市巡特警通过广泛开展“拉车门”“拔钥匙”、留温馨提示贴提醒群众领取钥匙等活动，消除街面潜在侵财警情发案风险隐患。据统计，行动中全市巡特警累计提醒关车窗1150余次，保管车钥匙290余把，发放温馨提示贴900余份，从根源上让犯罪分子无机可乘。

针对高发案网格，全市巡特警采取街面巡逻与视频巡查相结合的“传统+科技”形式，对发现的异常情况开展重点布控，及时发布盘查预警指令，指导街面巡防警力开展精准巡防、快速抓捕，有效震慑违法犯罪，消除潜在侵财风险隐患。“扫街”行动开展以来，城市区盗窃警情同比下降17.01%、环比下降6.2%。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 许鹏飞 文/图）