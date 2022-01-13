记者跑腿：高龄补贴认证 线上线下均可

“今年8月初，我们从西工区长乐街社区发布的相关通知得知，今后高龄补贴都要在线上认证。”“通过相关小程序申请高龄补贴时，经常网络异常，还有没有其他的办理方式？”……近日，有市民通过洛阳网“百姓呼声”平台、新闻热线66778866反映，他们在进行高龄补贴线上申请、认证时遇到了一些问题。

“今年8月初，我们从西工区长乐街社区发布的相关通知得知，今后高龄补贴都要在线上认证。”“通过相关小程序申请高龄补贴时，经常网络异常，还有没有其他的办理方式？”……近日，有市民通过洛阳网“百姓呼声”平台、新闻热线66778866反映，他们在进行高龄补贴线上申请、认证时遇到了一些问题。

记者从市民政局养老服务科获悉，今年8月，我市上线了“洛阳市居民一卡通”高龄补贴线上办理系统，新增线上办理渠道。记者登录“洛阳市居民一卡通”微信小程序发现，目前，该小程序开通有高龄补贴在线申领、申领记录查询、申领资格认证、确认记录查询等业务。

对一些市民反映的线上认证遇阻等情况，市民政局养老服务科工作人员表示，“洛阳市居民一卡通”微信小程序正处于运行初期，业务量猛增会导致系统繁忙、不稳定。此外，该小程序上线只是增加了一个线上办理渠道，线下认证方式还照常开展。

记者留意到，8月17日，有市民曾因高龄补贴线上办理系统经常不稳定，在洛阳网“百姓呼声”平台发帖咨询。老城区相关部门回复：“经了解，高龄补贴线上办理系统从2022年8月开始使用，为了让老人少跑腿、少走路，开始实行统一线上申请办理、签到，线下不再予以办理。高龄补贴线上办理系统现在处于初试阶段，系统还不太稳定，已将问题反馈给相关部门，系统管理员正在调试解决相关问题。”

对于“线下不再予以办理”一说，市民政局相关部门工作人员表示，该说法系对线上办理业务的误读。

“高龄补贴虽然开通并推广线上办理渠道，但对于不便于操作的高龄老人而言，仍可到所在辖区的街道、社区等寻找工作人员在线下办理。”该工作人员说，考虑到高龄老人对手机操作不熟练等情况，高龄补贴认证方式除了线上认证渠道，还可通过本人签字，由监护人代签、工作人员上门核查等方式认证。

目前，已申请享受高龄补贴的老人，无须再次通过“洛阳市居民一卡通”微信小程序申报，只需按所在辖区要求定期认证即可。针对个别社区等单位通知不再进行线下认证的情况，市民政局将督促相关部门加大宣传力度，消除市民疑虑。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）