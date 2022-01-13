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以“小阵地”做细“大文章” 洛阳市持续推进公共服务进社区【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.31 10:01

　　社区连着千家万户，牵动着民生冷暖。社区建得怎么样、设施是否完善、服务是否周全，不仅事关城市的吸引力与亲和力，也关系着老百姓的获得感和幸福感。

孟津区社区音乐节现场

　　近年来，洛阳坚持把文明创建的出发点和落脚点放在社区，着力推进公共服务进社区，不断提升社区生活品质，打通便民利民的“最后一公里”，以社区“小阵地”做细民生“大文章”，让文明城市创建更有价值、城市提质更有温度。

文化进社区，家门口的百姓大舞台

　　文化进社区，文艺活动种类多

　　近日，一场名师亲授的戏曲活动课在洛龙区龙瑞社区新时代文明实践站内火热开讲。这堂课的讲师是豫剧大师马金凤先生的亲传弟子、国家一级演员关美利，来上课的都是社区里的戏曲“发烧友”。课程内容通过“精彩洛龙”微信公众号同步直播。

　　在这群戏曲“发烧友”中，就有今年60岁的辖区居民张新彩。张新彩当了半辈子农民，从年轻时就喜欢听戏、唱戏，但当时忙于生活没有时间和机会系统学习戏曲。“现在好了，不仅住进了楼房，还能在家门口跟着名师学习，这搁以前哪儿敢想。”张新彩说，她是关美利的戏迷，也是社区戏曲合作社的资深志愿者，她的梦想就是有一天能够站上舞台。

　　当下，像张新彩一样，我市正有越来越多的社区居民，正享受着文化进社区工作持续推进所带来的各项福利。

　　舞蹈、模特、书画、戏曲……近年，我市持续探索“文化+文明”社区创建特色道路，鼓励各社区结合自身实际情况，积极开展内容丰富、形式多样的“文化进社区”活动，丰富群众的文化生活,让基层文化更具生机和活力。

　　“做好‘文化进社区’的意义不仅在于为群众提供高质量的精神文化生活，还在于用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领基层思想文化阵地。”市创建办相关负责人说，思想道德建设一直是我市文明创建工作的重中之重，推动“文化进社区”的过程其实也是营造崇德向善、见贤思齐社会文明氛围的过程。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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