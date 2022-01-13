退休后，他带母亲游遍大江南北

“娘，你快来试试，这个既能当拐棍，又能当凳子……”“走着稳当多了，快，你带我下楼试试，让老伙伴儿们看看。”29日，记者在西工区014中心社区乔平南家看到了母子间的温馨一幕。

乔平南（右）和母亲

“娘，你快来试试，这个既能当拐棍，又能当凳子……”“走着稳当多了，快，你带我下楼试试，让老伙伴儿们看看。”29日，记者在西工区014中心社区乔平南家看到了母子间的温馨一幕。

“我对母亲有求必应”

今年69岁的乔平南在家排行老大，有两个妹妹和一个弟弟。乔平南的父亲62岁时去世，留下母亲和他们相依为命，母亲一边照顾家里的老人，一边抚养他们长大。

乔平南回忆，小时候过冬，他们几个孩子只有一件棉衣，谁出门谁穿。为了养活他们，母亲在家附近开垦荒地，无论严冬酷暑，他都跟着母亲在地里忙活。日子虽苦，母亲却保持坚强与乐观，她总告诉他们：“幸福生活是奋斗出来的。”这也造就了乔平南坚毅的性格。

“过去生活清苦，现在日子好了，我对母亲有求必应。”乔平南说。