授信100亿元！老城区获建设银行金融支持

30日，洛阳市老城区政府与建设银行洛阳分行签署战略合作协议。建设银行洛阳分行将为老城区提供不低于100亿元的融资支持，助力经济高质量发展。

30日，洛阳市老城区政府与建设银行洛阳分行签署战略合作协议。建设银行洛阳分行将为老城区提供不低于100亿元的融资支持，助力经济高质量发展。

按照协议，建设银行洛阳分行将在五年内为老城区投放不低于100亿元的金融支持，涉及公共事业、城镇化建设、旧城改造、乡村振兴、文化旅游等多个领域，将为老城区构建环境优美、文化繁荣、产业兴盛、和谐文明的现代化强区提供强大助力。

老城区相关负责人表示，将加强与金融机构的合作，从各方面给予协助，努力创造更加优越的发展环境，推动所签订的一系列合作迅速落地生根、结出硕果，实现双方共赢。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 石智卫）