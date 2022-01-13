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王爱景：老人喜欢与阳光的人相处
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.31 08:57
记录老人的精神状态

　　很多人喜欢这样一句话——让自己活成一道光，因为你不知道，谁会借着你的光走出黑暗。

　　借光前行的人，也许是你自己，也许是同路的人，也许是迷茫的陌生人。快乐养老院院长王爱景，经历过生与死的较量，让自己活成了一道光，在养老院里照亮了老人们，让他们时刻感受到温暖。

　　24小时“待机”的养老人

　　一个雨天的清晨，记者在位于珠江路附近的快乐养老院里见到了王爱景，一件深色西服将她衬托得年轻、干练，她脸上挂着的微笑让人感到温暖。

　　王爱景今年56岁，从事养老工作已经6年了。在养老院里，她既是院长，又是护理员，每天吃住在这里，24小时“待机”。只要老人不舒服，同事打一个电话，她二话不说，第一时间赶到老人的房间查看情况、解决问题。

　　王爱景的生活就像单曲循环，每天都很固定：6时，准时醒来，起床，洗漱；6时30分，巡视房间，观察老人们的情况；7时30分，老人们吃早餐，她为每一位老人拍视频，并把视频和老人们的血压、体温等信息发到家属微信群里；8时30分至9时30分，带领老人们做操；12时，陪老人们吃午饭；从14时30分开始，重复上午的工作；21时，老人们休息，她巡视完所有房间，总结完一天的工作后上床休息……

　　很多人觉得生活要有激情，每天做同样的工作，会失去对生活的兴趣，王爱景不这么认为。她说，只要心里阳光，重复的日子也能过得快乐且有趣。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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