两名洛阳学子获清华大学和海军航空大学双学籍

昨日，记者从市招生考试中心获悉，经过综合选拔，在今年高招中，我市两名学子获得清华大学和海军航空大学双学籍。

昨日，记者从市招生考试中心获悉，经过综合选拔，在今年高招中，我市两名学子获得清华大学和海军航空大学双学籍。这俩人分别是偃师高中毕业生周星硕和新安一高毕业生谢江源。

市招生考试中心招飞专干郭航行介绍，在今年高考中，周星硕和谢江源分别以646分(理科)、610分(理科)的优异成绩，被海军航空大学录取为海军飞行学员，同时携手入围清华大学、北京大学双学籍名单。8月中旬，他们前往海军航空大学报到后，随即开始了为期近20天的综合选拔。最终，俩人凭借排名靠前的综合成绩被清华大学录取。

海军飞行学员在海军航空大学接受全日制本科学历教育，前3年主要进行本科基础教育，第4学年至第5学年进行初、高教练机飞行训练。获得双学籍的飞行学员，前3年的学习在地方高校进行。

郭航行说，周星硕和谢江源将在清华大学学习3年，随后返回军校学习，本科学业期满合格，将获得海军航空大学和清华大学同时具印的大学本科毕业证书，并按规定分别授予相应学士学位。

记者还了解到，在今年高招中，我市共有33名高中毕业生被录取为海军、空军飞行学员，总数位居全省第二。值得一提的是，近年，我市军队招飞录取人数连年攀升，连年有学子通过该途径被清华大学或北京大学录取。

郭航行提醒，2023年度军队面向普通高中毕业生招收飞行学员工作将陆续启动，有志“一飞冲天”的高三学生及其家长，可关注晚报教育周刊及“洛阳晚报教育周刊”微信公众号获取相关信息。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)