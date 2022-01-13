洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

两名洛阳学子获清华大学和海军航空大学双学籍
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.31 08:49

　　昨日，记者从市招生考试中心获悉，经过综合选拔，在今年高招中，我市两名学子获得清华大学和海军航空大学双学籍。这俩人分别是偃师高中毕业生周星硕和新安一高毕业生谢江源。

　　市招生考试中心招飞专干郭航行介绍，在今年高考中，周星硕和谢江源分别以646分(理科)、610分(理科)的优异成绩，被海军航空大学录取为海军飞行学员，同时携手入围清华大学、北京大学双学籍名单。8月中旬，他们前往海军航空大学报到后，随即开始了为期近20天的综合选拔。最终，俩人凭借排名靠前的综合成绩被清华大学录取。

　　海军飞行学员在海军航空大学接受全日制本科学历教育，前3年主要进行本科基础教育，第4学年至第5学年进行初、高教练机飞行训练。获得双学籍的飞行学员，前3年的学习在地方高校进行。

　　郭航行说，周星硕和谢江源将在清华大学学习3年，随后返回军校学习，本科学业期满合格，将获得海军航空大学和清华大学同时具印的大学本科毕业证书，并按规定分别授予相应学士学位。

　　记者还了解到，在今年高招中，我市共有33名高中毕业生被录取为海军、空军飞行学员，总数位居全省第二。值得一提的是，近年，我市军队招飞录取人数连年攀升，连年有学子通过该途径被清华大学或北京大学录取。

　　郭航行提醒，2023年度军队面向普通高中毕业生招收飞行学员工作将陆续启动，有志“一飞冲天”的高三学生及其家长，可关注晚报教育周刊及“洛阳晚报教育周刊”微信公众号获取相关信息。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
    红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
    红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
        天凉好个秋，美食伴左右。天凉时，没有什么比喝一碗热乎的红豆丸子汤更暖胃了，香甜软糯的口感保证让您一口...
  • ·城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
  • ·葵花绚烂 美景连连
  • ·走近班沟遗址 穿越丝路时空
    		•
    		 
    新闻排行
  • 重返30℃！冷空气退场，洛阳开启“升...
  • 省外返回未报备造成疫情传播 汝阳县2...
  • 市委常委会召开会议
  • 洛龙区4所公办幼儿园、中小学揭牌
  • 汝阳县新增2例确诊病例及4例无症状感染者
  • 洛阳发放1223.2万元知识产权专项奖补资金
  • 两名洛阳学子获清华大学和海军航空大...
  • 洛阳抗战纪念馆暂停开放
  • 二里头文化：东亚地区最早的核心文化
  • 洛阳一集体获评全国“人民满意的公务...
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    洛宁县故县镇：绿水青...
    “驿”路风情【组图】
    家门口建成健身中心 居...
    末伏伊始 云彩满天【组...
    精彩热帖

    秋日晨光

    天堂明堂应天门

    雨中广场

    不同角度的龙门
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605