“洛阳写·写洛阳”著作文献征集活动启动

为喜迎党的二十大胜利召开，展现我市近十年在政治、经济、文化和社会建设等方面取得的重大成就，市图书馆开展“洛阳写·写洛阳”著作文献征集活动。

为喜迎党的二十大胜利召开，展现我市近十年在政治、经济、文化和社会建设等方面取得的重大成就，市图书馆开展“洛阳写·写洛阳”著作文献征集活动。

自即日起至9月底，市图书馆面向社会集中开展“洛阳写·写洛阳”著作文献征集活动，凡是洛阳本地人士撰写、发表的各类著作文献，或洛阳域外人士撰写、发表的记述洛阳历史、地理、政治、法律、社会、经济、军事、教育、人物、金石、考古、文学、语言、艺术、科技、宗教等方面内容的正式出版物，都属于本次活动的征集范围。期待社会各界的大力支持，“善藏书者，不藏于私而藏于公”，感谢您让这些记录洛阳发展成就的文献，成为洛阳人共同的文化记忆。

下一步，市图书馆将对征集到的著作文献进行全面梳理，并于10月中上旬举办“喜迎二十大 书香润万家——洛阳著作文献成果展”。

本次活动为公益性无偿征集，征集到的著作文献将全部入藏市图书馆的洛阳文献馆永久保存，供社会广大读者查阅，市图书馆会给捐赠单位和个人颁发收藏证书。

有捐献意愿的单位和个人可以联系市图书馆的工作人员金老师、耿老师，电话：0379-61289131、13598186429。(洛报融媒·洛阳网记者 杨柳)