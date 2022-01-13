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二里头文化：东亚地区最早的核心文化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.31 08:51
二里头遗址宫城东墙3号门遗址

　　二里头遗址是中国最早的王朝都城遗址。目前，学界普遍认为，二里头遗址代表的是中国乃至东亚地区最早的广域王权国家的都城，二里头文化则是东亚地区最早的核心文化。二里头文化为何有如此巨大的影响力？它又是如何扩张的？近日，记者就此进行了采访。

　　溯源：一场成功的“政治试验”

　　北京大学考古文博学院教授、中国考古学会副理事长、著名史前考古学家赵辉此前在接受本报专访时曾阐述过一个观点：二里头文化的崛起，源自一场成功的“政治试验”。

　　赵辉认为，在二里头文化出现前，中华大地上曾出现过许多璀璨的文化，比如晋南的陶寺文化、长江流域的良渚文化……那是一个万邦林立、满天星斗的“古国时代”。

　　就像自然界中的动植物在不断进化一样，在“古国时代”，分布在各地的古国也在不自觉地朝着更高一级的文明形态进化。其间，因农业类型不同，文化传统及其沉淀程度不同及手工业、大型公共工程、宗教、战争等因素在参与社会复杂化进程中扮演的角色和作用不同，不同的古国采取了不同的进化策略，赵辉将其称为“政治试验”。

　　考古资料显示，当年那些“政治试验”，由于一些尚不明确的原因，多以失败而告终。比如，曾灿烂一时的良渚文化，在其文明化进程的最后阶段，因某种原因急转直下、快速凋零。目前，学界普遍认为，良渚文化以神权为主导，无节制地建造宗教祭祀设施，极大地消耗了财力、民力，丧失了进一步发展的基础和动力，是其“进化”失败的主要原因。

　　与良渚文化相比，二里头文化显得包容、务实许多，这也是其成功“突围”的原因。赵辉说，二里头文化的“政治试验”，采取的策略是广泛吸收周边先进文化经验，颇有“实用主义”的味道。这一策略大大增强了二里头文化的综合实力，助其形成更高级的文明形态，最终实现“突围”，进入“王国时代”。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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