推进法治政府建设 做尊法学法守法用法模范——访河南科技大学教授、法学博士杨连专

“在坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设的大背景下，市长、县长分别代表市、县两级人民政府参与庭审，具有重要的法治样本意义。”昨日，河南科技大学教授、法学博士杨连专在接受洛报融媒记者专访时表示。

“在坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设的大背景下，市长、县长分别代表市、县两级人民政府参与庭审，具有重要的法治样本意义。”昨日，河南科技大学教授、法学博士杨连专在接受洛报融媒记者专访时表示。

在经济社会快速发展过程中，特别是在政府依法治理的过程中，政府、政府机关与行政相对人的接触会越来越多，在管理中发生争议、纠纷乃至冲突在所难免。人民政府理性对待出现的问题，不护短不遮掩，以事实为根据，以法律为准绳，通过司法途径解决，公开、文明、公平、权威，这正是现代治理方式的具体体现。

杨连专表示，人民的幸福是建立在良好的社会秩序基础上的，而良好的社会秩序需要全社会的共同建设和维护，人民政府更应该做尊法学法守法用法模范。此次行政首长亲自出庭参与行政诉讼，彰显了人民政府对法律的敬畏和对人民的谦卑，是以人民为中心法治理念的生动表达，也是法律面前人人平等的具体体现。

“这表明，洛阳法治政府建设深入人心，体现了治理能力现代化的进程在不断加快。”杨连专说，行政首长出庭应诉，人民法院认真审理，诉讼当事人积极维权，表明整个社会正在形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好的法治氛围。

对公民、政府机关，此次行政首长出庭应诉同样具有样本意义。杨连专说，对公民来说，应该更加清晰地意识到，人民政府是法治政府，所有的权力都来自法律的授予，有边界有程序有底线，人民政府正成为尊法学法守法用法模范；公民更要多学习法律了解法律，依法办事、依法维权，做遵纪守法的公民。对政府机关来说，随着法治政府建设的进程越来越快，人民政府工作人员要加大学法用法的力度，学会用法治思维和法治方法来解决问题和化解矛盾，不断强化法治的引领、规范和保障作用，为推动经济社会高质量发展提供有力法治保障。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）