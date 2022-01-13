利用平台漏洞诈骗 3人涉嫌敲诈被抓

近日，市公安局涧西分局民警驱车千余公里，抓获涉嫌敲诈勒索我市一企业的3名犯罪嫌疑人，为企业挽回经济损失6万元。

近日，市公安局涧西分局民警驱车千余公里，抓获涉嫌敲诈勒索我市一企业的3名犯罪嫌疑人，为企业挽回经济损失6万元。

今年8月初，涧西公安分局民警在走访中发现，辖区一家商品交易公司，屡次接到客户向交易资金结算第三方监管平台和银保监部门的投诉，导致公司资金被冻结20余万元，后被对方敲诈勒索数万元。

了解情况后，涧西公安分局迅速展开调查。经查，2021年12月底以来，李某青利用网上交易平台存在的漏洞，使用李某红的身份信息在该商品交易公司的交易平台App上注册账号，并绑定李某红的银行卡账号，再借用朋友王某亮的支付宝账户，往该App上李某红的账户里充值，继而进行网上交易操作。交易完成后，李某青再以李某红的名义，将交易平台账户上的资金提现到李某红的银行账户里。

随后，李某青再以客户王某亮的名义向第三方监管平台和银保监部门投诉，称自己在该商品交易公司交易平台充值的资金，没有如约转到原指定的充值账户内，并以此为由投诉该商品交易公司涉嫌诈骗。

接到投诉后，经该商品交易公司交易平台客服联系，李某青隐瞒自己的真实身份，自称王某亮，谎称与李某红并不认识。

之后，李某青又采用同样的操作手法，用熊某的身份信息在该交易平台注册账户并绑定银行卡账号，借用朋友宋某华的支付宝账户充值进行网上交易操作后，再将资金提现至熊某的银行账户内。宋某华再投诉该公司，要求把其在该交易平台充值的资金全部原路退还至自己的原充值账户内。

“李某青、王某亮、宋某华三人合伙利用平台漏洞，采取上述作案手法，以向第三方监管平台和银保监部门投诉相要挟，迫使第三方监管平台将洛阳某商品交易公司交易平台的资金冻结，直至该公司满足给其退款6万元的非法要求后才撤回投诉。”民警说，经过深入调查分析，3人的行为已涉嫌敲诈勒索罪。

确定3名犯罪嫌疑人的身份信息及行踪后，民警于8月22日驱车奔赴河北省保定市，于25日成功将他们抓获归案，为企业挽回经济损失6万元。目前，3名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群）