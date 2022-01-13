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徐衣显深入市公安局和公安基层单位调研公安工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.31 08:42

徐衣显在调研公安工作时强调
人民至上高标准做好新时代公安工作
长治久安高水平当好平安洛阳主力军

　　昨日下午，市长徐衣显深入市公安局和公安基层单位调研公安工作，强调要始终坚持以人民为中心，扛牢政治责任，重拳打击犯罪，深化警务改革，突出科技赋能，筑牢基层基础，让群众安全感更加充实、更有保障、更可持续，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　徐衣显首先来到开元路派出所，走进信息采集室、综合指挥室、户籍室等，与公安民警、办事群众亲切交谈，听取“四好派出所”建设情况，详细了解辖区范围、警力配备、矛盾调处、便民服务等情况，强调要紧盯辖区治安特点，严格规范文明执法，当好“枫桥经验”践行者，永做辖区群众贴心人。

　　在湖北路派出所广州市场步行街警务室，徐衣显全面了解基层警务工作情况，对反诈宣传的新方式、好成效给予肯定。他指出，社区民警处在公安工作一线、服务群众最前沿，要充分把社区警务工作和基层社会治理有效结合起来，构建群防群治大格局，以优质高效的服务塑造良好的公安队伍形象。

　　涧西分局“情指行”合成作战中心，是该局打击违法犯罪、维护社会稳定的指挥部。“如何实现扁平化指挥？如何精准研判情报？如何保证快速出警？”在这里，徐衣显详细了解其组织架构、运行模式、实战效果等。他强调，要适应治安形势新变化、警务变革新趋势，以实战实用为导向，以敢打必胜为目标，实现科技赋能“高人一等”、信息引领“胜人一筹”、指挥调度“快人一步”，形成新型警务运行模式，更加有力有效维护社会稳定。

　　在市公安局，徐衣显来到民意感知中心、互联网监控中心等处实地调研，充分肯定全市公安机关以民意主导警务的理念、举措和成效，并听取“亮剑·清风”平安护夏百日攻坚专项行动开展情况汇报。他强调，全市公安机关要永葆对党绝对忠诚的政治本色，坚决扛起维护一方稳定、确保一方平安的重大政治责任，坚持科技兴警、科技强警，依法严厉打击各类违法犯罪，当好扫黑除恶排头兵、维护稳定主力军、专项治理先锋队，全力保障社会大局、治安秩序、公共安全态势持续稳定向好，为全市经济社会发展保驾护航。

　　张武清、牛刚参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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