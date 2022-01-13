洛阳一集体获评全国“人民满意的公务员集体”

昨日，全国“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”表彰大会在北京举行，洛龙区开元路街道办事处获评“人民满意的公务员集体”。

昨日，全国“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”表彰大会在北京举行，洛龙区开元路街道办事处获评“人民满意的公务员集体”。

在党的二十大即将召开之际，为表彰先进典型、弘扬奋斗精神，激励动员广大公务员和公务员集体奋进新征程、建功新时代，党中央、国务院决定，授予朱琴等397名同志全国“人民满意的公务员”称号；授予北京丽泽金融商务区管理委员会等198个集体全国“人民满意的公务员集体”称号。这也是我国首次以党中央、国务院的名义对“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”进行表彰。

开元路街道办事处成立于2007年，辖区面积4.2平方公里，常住人口7.6万，是洛龙区开发建设的第一个街道，是市、区两级政治、经济、文化中心所在地。近年来，开元路街道办事处深入贯彻落实以人民为中心的发展思想，以推进共建共治共享为奋斗方向，以打造“开元小二”为工作抓手，全面提升辖区群众的获得感、安全感、幸福感，在近5年的人民满意度调查中，群众满意率均超过99.8%。

开元路街道办事处坚持把党的建设放在首位，创新“开元e家·共享党建”总布局，突出政治建设、体系建设、队伍建设，不断密切党群关系，注重创新服务群众的方式方法，聚焦群众急难愁盼问题，推动各项服务真落地、见实效。该办事处积极实施老旧小区改造，通过政策资金引导、社会资本运营，引入央企合作，盘活闲置资源，以“空间换时间”“空间换资金”，实现四方受益，实现小区功能蝶变。同时，积极探索文化、体育、养老、物业、商超公共服务“五进”社区，形成以体育公园为主，乐养居、百姓健身房、文化合作社、城市书房等为辅的“家门口15分钟服务圈”。

开元路街道党工委书记刘洋表示，开元路街道将以此次表彰为新起点，以提升为民服务能力为根本要求，不断提升公务员综合素质，巩固拓展建设人民满意的公务员集体成效，以更加优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 窦向阳)