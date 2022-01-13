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女子发视频诋毁就餐酒店被起诉 赔偿酒店3000元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.31 08:48

　　网络不是“法外之地”，在网络空间的所有行为，均应当遵守法律法规、道德文明规范。前不久，宜阳县一女子因在抖音发布诋毁他人声誉的视频而被诉至法院，最终，她不仅要进行经济赔偿，还要公开发布致歉视频。

　　案例：就餐起摩擦，女子发视频诋毁酒店

　　今年3月，宜阳县居民小红(化名)在该县某酒店宴请亲朋。其间，她因菜品调换问题和酒店产生误会并发生摩擦，酒店为避免影响生意，给她退了100元。

　　当晚，小红在抖音发布视频，以该酒店门面为背景，描述了当天事情的部分经过，并称酒店“坑死人”“奸商”。过了两天，小红再次在抖音发布视频对酒店进行诋毁。

　　这两条视频引发了网友关注，酒店发现后报警，小红随即删除这两条视频。

　　调解：女子赔偿酒店3000元，发布视频为酒店消除影响

　　酒店认为，视频对酒店造成了负面影响和经济损失，随即将小红起诉至宜阳县人民法院，要求被告小红停止对原告名誉权的侵害，并在电视、网络平台上赔礼道歉、消除影响、恢复原告的名誉；赔偿因其侵害原告名誉权而给原告造成的经济损失5万元。小红则辩称，这两条视频已经删除，5万元赔偿太多，个人难以承担。

　　经承办法官阮依娜调解，原、被告双方达成调解协议，约定小红一次性赔偿原告经济损失3000元，并在其个人抖音账号上发布为酒店消除影响的视频，视频内容要经原告同意后发布，发布日期不少于15日。

　　说法：网络不是“法外之地”，侵害他人名誉要担责

　　阮依娜介绍，《中华人民共和国民法典》第九百九十条明确，人格权是民事主体享有的生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等权利；除前款规定的人格权外，自然人享有基于人身自由、人格尊严产生的其他人格权益；第九百九十五条规定：人格权受到侵害的，受害人有权依照本法和其他法律的规定请求行为人承担民事责任。受害人的停止侵害、排除妨碍、消除危险、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉请求权，不适用诉讼时效的规定；第一千零二十四条规定：民事主体享有名誉权。任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价。

　　阮依娜表示，不实消息在社交平台的传播，会给当事人带来诸多困扰，降低当事人的社会评价，甚至给当事人造成精神损害。社交平台虽是网络虚拟空间，但任何人在网络空间的所有行为，均应当遵守法律法规、道德文明规范，不可肆意妄为。广大网友要把握好言论边界，文明用语，坚守道德底线，用正当合法的途径解决矛盾纠纷，决不能让沟通交流的工具成为侵权的帮凶。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 赵路歌）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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