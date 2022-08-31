昨日，洛龙区第一实验小学展览路分校、洛龙区开元小学附属幼儿园、洛龙区第九实验幼儿园(张衡街小学附属幼儿园)、洛阳市英才初级中学揭牌投用。
昨日，洛龙区第一实验小学展览路分校、洛龙区开元小学附属幼儿园、洛龙区第九实验幼儿园(张衡街小学附属幼儿园)、洛阳市英才初级中学揭牌投用。目前，洛龙区第九实验幼儿园(张衡街小学附属幼儿园)还有空余学位，请家长抓紧时间报名。
洛龙区开元小学附属幼儿园
该园设有大、中、小8个教学班235个学位，预计9月1日正式开园。该园保教设施完备，设有教学区、多功能活动室、户外活动场地等，可充分满足幼儿学习与发展的需要。
地址：新伊大街与钱江路交叉口南
招生名额：小班75人、中班90人、大班70人
咨询电话：常老师 13698886808
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