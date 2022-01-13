腾讯“99公益日” 专场活动在洛阳市民之家举行

昨日，2022年洛阳市直机关参与“乡村振兴河南专场”暨腾讯“99公益日”活动动员部署大会在洛阳市民之家举行。

昨日，2022年洛阳市直机关参与“乡村振兴河南专场”暨腾讯“99公益日”活动动员部署大会在洛阳市民之家举行。

大会对我市参与“乡村振兴河南专场”暨腾讯“99公益日”活动的整体方案作了说明，传达了市委市政府相关指示精神，对相关规则、项目发起形式及操作流程、筹款方式等内容进行详细讲解，并通过宣读倡议书，号召市直机关广大党员干部发挥先锋模范作用，积极参与慈善捐赠，助力乡村振兴，促进我市慈善事业高质量发展。

会议强调，市直机关广大党员干部要发挥先锋模范作用，按照线上参与流程，组建小队，积极参与“洛阳市直机关助力乡村振兴”“一起捐”活动，引领和带动更多党员群众投入爱心慈善活动中来，为乡村振兴贡献力量。

会后，大家纷纷表示，对“乡村振兴河南专场”暨腾讯“99公益日”活动有了更深认识，进一步掌握了项目操作流程和筹款方式，为后续公益活动开展打下坚实基础。

据悉，此次公益日活动包括两个阶段：9月4日至6日开展“乡村振兴河南专场”活动，9月7日至9日开展腾讯“99公益日”活动。为助力此次公益日活动，腾讯公益慈善基金会为“乡村振兴河南专场”活动单独投入5000万元的配捐资金，投入4亿元用于腾讯“99公益日”活动，并提供网络募捐的技术支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）