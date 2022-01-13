汝阳县新增2例确诊病例及4例无症状感染者

2022年8月30日，我县在对前期阳性感染者密接管控人员核酸检测中，发现2例确诊病例及4例无症状感染者，按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》要求，对排查出的密接和次密接人员已进行分类隔离管控。

关于我县新增2例确诊病例及4例无症状感染者的通告

2022年8月30日，我县在对前期阳性感染者密接管控人员核酸检测中，发现2例确诊病例及4例无症状感染者，按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》要求，对排查出的密接和次密接人员已进行分类隔离管控。

确诊病例1：男，31岁，8月29日核酸检测结果阳性，经市疾控中心复核及专家组研判，判定为新冠肺炎确诊病例。

确诊病例2：女，32岁，系确诊病例1的妻子。8月29日核酸检测结果阳性，经市疾控中心复核及专家组研判，判定为新冠肺炎确诊病例。

无症状感染者1：女，10岁，系确诊病例1之女。8月29日核酸检测结果阳性，经市疾控中心复核及专家组研判，判定为新冠肺炎无症状感染者。

无症状感染者2：女，9岁，系确诊病例1之女。8月29日核酸检测结果阳性，经市疾控中心复核及专家组研判，判定为新冠肺炎无症状感染者。

无症状感染者3：男，72岁，系8月29日确诊病例的祖父。8月29日核酸检测结果阳性，经市疾控中心复核及专家组研判，判定为新冠肺炎无症状感染者。

无症状感染者4：女，10岁，系无症状感染者1玩伴。8月29日核酸检测结果阳性，经市疾控中心复核及专家组研判，判定为新冠肺炎无症状感染者。

目前，流调、检测、消杀等工作正在有序进行。请广大群众自觉遵守疫情防控有关规定，积极履行法律义务，主动落实疫情防控要求，除进行核酸检测外，非必要不出门，安心居家，携手抗疫，及时关注官方权威信息，不信谣、不传谣、不造谣。

汝阳县新冠肺炎疫情防控指挥部

2022年8月30日