重返30℃！冷空气退场，洛阳开启“升温模式”

连日来，绵绵秋雨让我们感受到了初秋的气息。随着冷空气扩散，洛阳将由雨转晴，气温重返30℃左右，昼夜温差较大，注意适时增减衣物，防止感冒。

连日来，绵绵秋雨让我们感受到了初秋的气息。随着冷空气扩散，洛阳将由雨转晴，气温重返30℃左右，昼夜温差较大，注意适时增减衣物，防止感冒。 连日来，绵绵秋雨让我们感受到了初秋的气息。随着冷空气扩散，洛阳将由雨转晴，气温重返30℃左右，昼夜温差较大，注意适时增减衣物，防止感冒。 记者从洛阳市气象局获悉，针对本轮降水天气过程，该局高度重视，在省气象局和空管部门配合下，全市气象部门抢抓有利天气时机，连续多日实施人工增雨作业，全市土壤墒情明显改善，旱情基本解除。 根据最新气象资料分析，受冷空气扩散、副高南退和高空低槽等因素共同影响，本周前期，洛阳云系较多。具体预报如下： 今日夜里：多云。 8月31日(周三)：多云转晴天，气温18℃～30℃。 9月1日(周四)：多云间阴天，局部地区有阵雨，气温20℃～26℃。 9月2日(周五)：多云间晴天，气温18℃～27℃。 9月3日(周六)：阴天间多云，气温18℃～27℃。 9月4日(周日)：多云转晴天，气温19℃～30℃。 9月5日(周一)：晴天间多云，气温19℃～30℃。 9月6日(周二)：晴天间多云，气温17℃～29℃。 (洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 冉晨)