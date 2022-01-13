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河南省委宣传部副部长尹书博一行到洛阳网调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.30 17:36

　　今日下午，河南省委宣传部副部长尹书博一行到洛阳网调研，详细了解洛阳网25年发展历程及洛阳网网站运营、网络安全工作情况，对洛阳网全媒体平台建设成果以及“百姓呼声”平台管理、新闻信息审核发布机制、网络安全措施给予充分肯定。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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